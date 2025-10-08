Cortina2026,3 arresti tra cui 2 ultras
11.45 "Questa è Cortina, qui comandiamo noi". Così i fratelli romani Leopoldo e Alvise Cobianchi,raggiunti da misura cautelare nell'ambito di una indagine della Procura di Belluno: minacciavano il gestore di un locale a Cortina d'Ampezzo per imporre "cocaina, deejay e serate". Hanno pure tentato di infiltrarsi negli appalti dei Giochi Olimpici 2026 a Milano e Cortina.Accusa:estorsione aggravata da metodo mafioso. 3 gli arresti. I due erano nel gruppo Ultras Lazio (Irriducibili) già capeggiato da Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma nel 2019. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: cortina2026 - arresti
Milano-Cortina 2026, apre il villaggio olimpico: ospiterà 1700 atleti. Dopo i Giochi la struttura realizzata da Coima diventerà uno studentato. Presente Manfredi Catella alla sua prima uscita pubblica dopo la revoca degli arresti per corruzione nell’inchiesta sull’ - X Vai su X
Capodanno tragico in Germania: 5 morti per i botti, decine di feriti tra cui bimbo di 2 anni e 400 arresti - Almeno 5 morti e decine di feriti tra cui un bimbo di 2 anni in Germania per i botti di capodanno. Secondo fanpage.it