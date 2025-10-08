Cortina2026,3 arresti tra cui 2 ultras

11.45 "Questa è Cortina, qui comandiamo noi". Così i fratelli romani Leopoldo e Alvise Cobianchi,raggiunti da misura cautelare nell'ambito di una indagine della Procura di Belluno: minacciavano il gestore di un locale a Cortina d'Ampezzo per imporre "cocaina, deejay e serate". Hanno pure tentato di infiltrarsi negli appalti dei Giochi Olimpici 2026 a Milano e Cortina.Accusa:estorsione aggravata da metodo mafioso. 3 gli arresti. I due erano nel gruppo Ultras Lazio (Irriducibili) già capeggiato da Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma nel 2019. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it