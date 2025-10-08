Cortina tentavano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi | 3 indagati tra loro 2 ultras Lazio

La Procura di Venezia e i Carabinieri di Cortina d’Ampezzo, supportati dai Nuclei Investigativi di Belluno e Roma, hanno smantellato un’organizzazione criminale che, con metodi mafiosi, aveva imposto la propria egemonia sul traffico di droga e su alcuni locali della movida ampezzana, tentando inoltre di infiltrarsi negli appalti per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’operazione, denominata ‘RESET’, ha portato all’ esecuzione di tre misure cautelari – una in carcere, una ai domiciliari e una di obbligo di dimora – emesse dal Gip di Venezia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

