Cortina le mire della mafia sulle Olimpiadi | due fratelli e un complice cercano di infiltrarsi negli appalti Sostegno elettorale in cambio dell' assegnazione Cos' è successo

8 ott 2025

cortina mire mafia olimpiadiCortina, le mire della mafia sulle Olimpiadi: due fratelli e un complice cercano di infiltrarsi negli appalti. Sostegno elettorale in cambio dell'assegnazione. Cos'è successo - Trio criminale, con modalità di stampo mafioso, cerca di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali ma è stato arrestato dai carabinieri. Come scrive ilgazzettino.it

Estorsioni e droga a Cortina, ma la rete criminale puntava agli appalti delle Olimpiadi 2026: tre arresti - L'inchiesta Reset della DDA di Venezia che ha portato a tre arresti a Cortina: un piano criminale che dallo spaccio puntava agli appalti olimpici ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

