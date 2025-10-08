Corteo pro Gaza non autorizzato oggi nuova manifestazione a Torino

Lidentita.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGGIORNAMENTO:  7 ottobre sera – Come era stato annunciato, il corteo pro Gaza non autorizzato da questura e prefettura si è tenuto nelle vie del centro, da via Milano a piazza Castello, fino a corso Giulio Cesare. Presenti  bandiere della Palestina e di Cobas, USB, Rifondazione e Potere al Popolo. Non hanno aderito i partiti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

corteo pro gaza non autorizzato oggi nuova manifestazione a torino

© Lidentita.it - Corteo pro Gaza non autorizzato, oggi nuova manifestazione a Torino

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

corteo pro gaza autorizzatoCorteo per il 7 ottobre a Bologna, scontri con la polizia e idranti sui manifestanti. Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... ilmattino.it scrive

corteo pro gaza autorizzatoTorino, corteo Pro Pal di 6 mila non autorizzato. I collettivi: «Nessun divieto alla piazza». Comunità ebraica: «Sconvolti». La Questura annuncia denunce per gli organizzatori - Migliaia di persone (senza partiti e sindacati) al corteo organizzato nel secondo anniversario della strage compiuta da Hamas. torino.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Gaza Autorizzato