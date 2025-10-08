Corteo pro Gaza non autorizzato oggi nuova manifestazione a Torino
AGGIORNAMENTO: 7 ottobre sera – Come era stato annunciato, il corteo pro Gaza non autorizzato da questura e prefettura si è tenuto nelle vie del centro, da via Milano a piazza Castello, fino a corso Giulio Cesare. Presenti bandiere della Palestina e di Cobas, USB, Rifondazione e Potere al Popolo. Non hanno aderito i partiti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Torino, parte il corteo per Gaza del 7 ottobre vietato dalla Prefettura. In piazza in migliaia
Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiurare tafferugli.
Corteo per il 7 ottobre a Bologna, scontri con la polizia e idranti sui manifestanti. Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... ilmattino.it scrive
Torino, corteo Pro Pal di 6 mila non autorizzato. I collettivi: «Nessun divieto alla piazza». Comunità ebraica: «Sconvolti». La Questura annuncia denunce per gli organizzatori - Migliaia di persone (senza partiti e sindacati) al corteo organizzato nel secondo anniversario della strage compiuta da Hamas. torino.corriere.it scrive