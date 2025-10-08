Corteo pro Gaza e Flotilla la diretta a Milano | La città sa da che parte stare
Milano, 8 ottobre 2025 – Nuova manifestazione oggi mercoledì 8 ottobre a Milano a sostegno di Gaza e della Freedom Flotilla Coalition. Punto di raccolta per l’inizio del corteo piazzale Lodi. L'appuntamento, già preannunciato sui social ieri, è stato definito dopo che le barche, su cui viaggiavano medici e infermieri con farmaci destinati alla Striscia di Gaza, sono state i ntercettate dalle forze navali israeliane. "Dopo gli attacchi di stanotte alla nuova Flotilla, continuiamo a mobilitarci in continuità con gli scioperi generali e con la straordinaria mobilitazione popolare di queste settimane, che ha dimostrato di poter davvero bloccare tutto e mettere in crisi la complicità istituzionale nel nome della solidarietà con la resistenza palestinese", ha scritto su Instagram Potere al Popolo Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
