Corteo per la Palestina traffico in tilt nel centro di Napoli | bloccate via Chiatamone Santa Lucia e via Acton

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazione organizzata dalla Rete per la Palestina a piazza Municipio, all'ingresso del Comune di Napoli, a sostegno della nuova flottiglia e dell'equipaggio fermato dall'esercito israeliano. I manifestanti, tra slogan e bandiere, si sono mossi verso Santa Lucia e la sede della Regione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

