Corteo per la Palestina traffico in tilt nel centro di Napoli | bloccate via Chiatamone Santa Lucia e via Acton

Manifestazione organizzata dalla Rete per la Palestina a piazza Municipio, all'ingresso del Comune di Napoli, a sostegno della nuova flottiglia e dell'equipaggio fermato dall'esercito israeliano. I manifestanti, tra slogan e bandiere, si sono mossi verso Santa Lucia e la sede della Regione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”

Corteo pro Palestina in vista della presenza di Tajani e Salvini: il percorso dei manifestanti

«Stop al genocidio in Palestina». Cittadine e cittadini, associazioni, sindacati e partiti di nuovo in piazza questo pomeriggio a Sanremo dove è un programma una manifestazione per la Palestina, che proseguirà in un corteo nelle zone pedonali

Nuovo corteo pro Palestina oggi a Roma, da Colosseo a Piramide @TgrRaiLazio https://rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/10/nuovo-corteo-pro-palestina-domani-a-roma-da-colosseo-a-piramide-7449b502-0f68-491c-8f4d-c2ab199d2404.html?wt_mc=2.www.tw.

Da piazza del Popolo alla darsena di città. Poi una parte del corteo è andata oltre il percorso autorizzato fino a bloccare il ponte mobile - Sciopero generale pro Palestina: a Ravenna oltre 7mila persone in corteo, traffico in tilt per i blocchi stradali fuori dal percorso autorizzato ... Segnala ravennaedintorni.it

Genova, cortei di studenti e lavoratori per Gaza: traffico in tilt e casello di Genova Ovest chiuso - Sciopero generale a Genova il 3 ottobre 2025: studenti e lavoratori in corteo per Gaza e la Flotilla, chiuso il casello di Genova Ovest e traffico paralizzato in più zone della città. Si legge su ligurianotizie.it