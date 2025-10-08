Corteo per la Palestina manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni Carnevali | Insulto a un luogo di tutti - Video

LA PROTESTA. Oltre 300 dal presidio a Porta Nuova hanno sfilato fino al Comune di Bergamo. In molti hanno scelto di restare fuori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Corteo per la Palestina, manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni. Carnevali: «Insulto a un luogo di tutti» - Video

In questa notizia si parla di: corteo - palestina

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”

Corteo pro Palestina in vista della presenza di Tajani e Salvini: il percorso dei manifestanti

Corteo pro Palestina: dal Colosseo a Piramide 6mila persone per la Flotilla: «Libertà» - X Vai su X

«Stop al genocidio in Palestina». Cittadine e cittadini, associazioni, sindacati e partiti di nuovo in piazza questo pomeriggio a Sanremo dove è un programma una manifestazione per la Palestina, che proseguirà in un corteo nelle zone pedonali - facebook.com Vai su Facebook

Corteo per Gaza, i manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni. La sindaca Carnevali: “Atto grave e intollerabile” - Partita da Porta Nuova la manifestazione si è diretta verso il Comune dove un gruppo ha sfondato il cordone di sicurezza e si è introdotto nel cortile ... Scrive bergamonews.it

Corteo per la Palestina a Roma, quante persone in piazza a manifestare? La solita disputa sui numeri - In testa al corteo, una bandiera palestinese lunga decine di metri è stata sollevata a braccia da decine di partecipanti, accompagnata da cori, tamburi, megafoni e qualche fischio improvviso. Secondo tag24.it