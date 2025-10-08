Bergamo. Sono entrati nel cortile sfondando il cordone di sicurezza che gli impediva di entrare. Alcune decine di manifestanti si sono introdotti a Palazzo Frizzoni durante la manifestazione a contro il genocidio a Gaza di mercoledì 8 ottobre. Il corteo, organizzato dalla Rete Bergamo per la Palestina, è partito verso le 19 da Porta Nuova diretto prima in piazza Pontida e poi in Comune per chiedere di applicare sanzioni a Israele e di riconoscere lo Stato di Palestina. Almeno 300 persone hanno partecipato alla manifestazione. Nonostante l’opposizione delle forze dell’ordine alcuni dimostranti sono entrati nella corte interna di Palazzo Frizzoni, mentre altri hanno scelto di non entrare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Corteo per Gaza, i manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni. La sindaca Carnevali: “Atto grave e intollerabile”