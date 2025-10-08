Cortei pro Gaza | anche non andare in piazza è uno stile di vita
Anche tre milioni di persone che marciano sono un’esigua minoranza di Italiani. C‘è chi dice che sono l’alternativa alla scarsa partecipazione al voto. Può darsi, ma il vecchio Nenni diceva con qualche fondamento: piazze piene, urne vuote. Nelle Marche e in Calabria è accaduto così. Siete proprio sicuri che gli Italiani siano in maggioranza antiIsraeliani . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Gaza, in quei cortei il grido dei giovani tornati «forza viva» «Vi è orgoglio nel vedere centinaia di migliaia di persone per le strade a reclamare una Palestina libera. I ragazzi che gridano la loro indignazione sono determinati e generosi» Sarah Mustafa - X Vai su X
Anche a Teramo ieri in tantissimi hanno partecipato ai cortei pro Gaza. E il sindaco della città Gianguido d’Alberto è stato molto esplicito sul gemellaggio con la città israeliana. “Non possiamo non procedere nell'impegno che abbiamo già assunto del superam - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro Pal a Roma, manifestazione da Colosseo a Piramide - Una nuova mobilitazione per Gaza a Roma è prevista oggi, mercoledì 8 ottobre. Riporta romatoday.it
Manifestazione pro Gaza e Flottilla oggi, in piazzale Lodi migliaia di persone: “Milano sa da che parte stare”. La diretta - Al momento, l'ipotesi è che i manifestanti su dirigano a sud, percorrendo corso Lodi verso Corvetto ... msn.com scrive