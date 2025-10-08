Corsa scudetto Failla | Inter favorita ma non strafavorita Chivu ha dato un’impronta chiara…

Inter News 24 Corsa scudetto, Failla dice la sua sulle possibili candidate al tricolore al termine della stagione di Serie A: la posizione dell’Inter. Intervistato da News.superscommesse.it, il giornalista Fabrizio Failla ha espresso il proprio punto di vista sulla lotta per lo scudetto, individuando nell’ Inter di Cristian Chivu la principale candidata alla vittoria finale. Il cronista, tuttavia, ha evidenziato anche un punto debole che, a suo giudizio, impedisce ai nerazzurri di essere considerati “stradominanti” rispetto alla concorrenza. «Inter prima nella griglia di partenza: Chivu è un tecnico maturo». 🔗 Leggi su Internews24.com

