"> NAPOLI – Noa Lang, uno dei nove acquisti del mercato estivo del Napoli, è finora il volto nuovo più nascosto della rosa. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra i giocatori arrivati con una certa esperienza, nessuno ha collezionato meno minuti di lui: appena 51 in totale, di cui 30 in campionato e 21 in Champions League. Dietro a lui, nella graduatoria interna dei minuti, solo i giovani Vergara (1’) e Ambrosino (15’), entrambi prodotti del vivaio azzurro, oltre a Mazzocchi (mai utilizzato in campionato e fuori dalla lista UEFA), al terzo portiere Contini e al quarto Ferrante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lang scomparso”