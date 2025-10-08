Corriere dello Sport | Kevin in fuga per la vittoria

Napolipiu.com | 8 ott 2025

"> NAPOLI – Kevin De Bruyne continua a incantare. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il belga è stato uno dei migliori giocatori della prima parte di stagione del Napoli, ma nell’ultima settimana è andato oltre: è stato semplicemente magico. King Kev, KDB o come preferite chiamarlo — lui, il fuoriclasse senza tempo — a 34 anni mostra un’energia e una freschezza atletica sorprendenti, perfettamente in linea con le durissime richieste di Conte. Nessuno ha mai dubitato della sua magia, anche se dopo la sconfitta contro il Milan qualcuno aveva osato farlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

