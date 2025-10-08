Corriere dello Sport – Juve su Bernardo Silva Ma c’è da superare la concorrenza
2025-10-07 22:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Dopo De Bruyne, un’altra pedina fondamentale del Manchester City sembra destinata a lasciare la squadra di Guardiola a parametro zero. Si tratta di Bernardo Silva: il suo contratto in scadenza con i Citizens attrae parecchi club in Europa e non solo. Stando a quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, Barcellona e Juventus avrebbero messo gli occhi su di lui per l’arrivo a parametro zero. Il ds dei blaugrana Deco avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, ma la concorrenza non manca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: corriere - sport
Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”
? La rivoluzione del Padel firmata Corriere dello Sport: conquista con due squadre la Serie B! - facebook.com Vai su Facebook
? La rivoluzione del Padel firmata #CorrieredelloSport: conquista con due squadre la Serie B! - X Vai su X
La Juve è indietro - E salvo gli strappi di Conceição, nell’occasione l’unico valido strumento di accensione della Juve. Lo riporta msn.com
Pagelle Juventus-Milan: David (4,5) in modalità Gialappas, Maignan (7,5) come Dudek su Sheva, Pulisic (5) calcia in curva - Un punto per parte, se lo dividono Juventus e Milan allo Stadium, la testa della classifica sfugge alla squadra di Allegri, che resta a due punti da Napoli e Roma. Secondo corriere.it