2025-10-07 22:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Dopo De Bruyne, un’altra pedina fondamentale del Manchester City sembra destinata a lasciare la squadra di Guardiola a parametro zero. Si tratta di Bernardo Silva: il suo contratto in scadenza con i Citizens attrae parecchi club in Europa e non solo. Stando a quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, Barcellona e Juventus avrebbero messo gli occhi su di lui per l’arrivo a parametro zero. Il ds dei blaugrana Deco avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, ma la concorrenza non manca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Juve su Bernardo Silva. Ma c’è da superare la concorrenza”