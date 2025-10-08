Corri con gli Alpaca a Ugnano

Firenze, 8 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre Ugnano ospiterà la nuova edizione di “Corri con gli Alpaca”, la manifestazione podistica non competitiva promossa dalla Onlus Associazione Alpaha di Ugnano, con il supporto organizzativo del Gruppo Podistico Le Torri. Il ritrovo è fissato alle ore 15 presso il Parco degli Alpaca (Via Bassa 213, Ugnano). Per informazioni: [email protected]. La corsa si svilupperà su un tracciato principale di 7 km, con possibilità di percorsi ridotti di 3,5 km e 2 km, aperti a tutti. Partenza e arrivo sono previsti all’interno del parco che ospita i progetti di pet therapy e integrazione sociale curati dall’Associazione Alpaha. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Corri con gli Alpaca” a Ugnano

In questa notizia si parla di: corri - alpaca

Corri con AlpaHA, tra sport e solidarietà - Firenze, 12 ottobre 2024 – Un pomeriggio all'insegna dello sport, della solidarietà e del sorriso ha animato Ugnano con la terza edizione della passeggiata non competitiva organizzata dalla Onlus ... lanazione.it scrive