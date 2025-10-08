Correggio (Reggio Emilia), 8 ottobre 2025 - Da circa un anno, non accettando la mancanza di interesse nei suoi confronti da parte della collega di lavoro, un giovane di 27 anni avrebbe iniziato a molestarla, presentandosi quotidianamente sotto casa della donna, appostandosi per diverse ore, inseguendola in auto, chiamandola ripetutamente con un numero anonimo. E alla richiesta della vittima di lasciarla in pace, lui le avrebbe risposto: “Io non la smetto, o mia o di nessun altro”. Fino all’ultimo più grave episodio, col 27enne che nel cortile dell’abitazione di lei l’avrebbe minacciata, colpendola pure con uno schiaffo al volto al tentativo di fuga della vittima, bloccandole le braccia fino all’arrivo provvidenziale di un vicino di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio, perseguita la collega e finisce ai domiciliari