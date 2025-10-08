Correggio minaccia e aggredisce la collega | O mia o di nessun altro Ai domiciliari un 27enne
Per un anno l’ha perseguitata con appostamenti sotto casa, chiamate continue con numeri anonimi e minacce: “Io non la smetto, o mia o di nessun altro”. Poi l’aggressione nel cortile di casa con schiaffi al volto e tre giorni di prognosi. L’uomo, un 27enne di Correggio, in provincia di Reggia Emilia, è stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali e poi messo agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 27enne non aveva accettato “il rifiuto sentimentale” della collega e ha continuato a perseguitarla presentandosi ogni giorno sotto casa, aspettandola anche per ore seduto in auto, seguendola, chiamandola fino a dieci volte al giorno e pubblicando post sui social in cui si riferiva alla vittima come se fosse la sua fidanzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
