cornaredo recuperati sei mezzi rubati per un valore di 300mila euro

Cornaredo (Milano), 8 ottobre 2025 – Due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore ed un mezzo di compattazione per l’asfalto, per un valore di 300mila euro, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato del Commissariato di Rho-Pero e dalla Polizia Locale di Cornaredo. I mezzi erano stati rubati lo scorso 23 settembre all'interno di un'azienda specializzata in scavi e movimenti di terra. La “fabbrica“ delle auto rubate: i furti in serie e lo “spionaggio” del commissario dei vigili urbani (complice della banda) Il rinvenimento è stato possibile grazie alle localizzazioni inviate da un sistema Gps installato su uno dei mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

