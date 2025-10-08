Cornaredo il recupero dei mezzi rubati | video
Gli agenti di Polizia Locale di Cornaredo hanno recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore e un mezzo di compattazione di asfalto rubati lo scorso 23 settembre, a un’azienda specializzata in scavi e movimento terra. Valore circa 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
cornaredo - recupero
