Gli agenti di Polizia Locale di Cornaredo hanno recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore e un mezzo di compattazione di asfalto rubati lo scorso 23 settembre, a un’azienda specializzata in scavi e movimento terra. Valore circa 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cornaredo, il recupero dei mezzi rubati: video