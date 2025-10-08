Cori per Hamas | Il 7 ottobre resistenza

Milanotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazione a Milano, con ritrovo alle 18 in piazzale Lodi, e in altre città italiane, dopo l'intercettazione e l'abbordaggio di diverse imbarcazioni della Freedom Flotilla da parte degli israeliani. Intorno alle sei e mezza del pomeriggio nel luogo di concentramento si trovavano circa 300-400. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tra bandiere di Hamas e di Hezbollah cori contro il governo e i giornalisti

A Roma il corteo ProPal, cori per Hamas. Spunta Meloni a testa in giù, scontri con la polizia

Manifestazione per Gaza dopo abbordaggio della Freedom Flotilla, cori anche per Hamas

cori hamas 7 ottobreCorteo pro Palestina a Milano, la marcia da piazzale Lodi tra le forze dell'ordine, con cori che inneggiano ad Hamas - I manifestanti sono partiti cantando «Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza». Lo riporta milano.corriere.it

cori hamas 7 ottobreCori per Hamas nel corteo pro Pal, poi lo striscione: “7 ottobre resistenza” - Lo striscione che inneggia al 7 ottobre e i cori per Hamas ed Hezbollah nel corteo per la pace di Roma ... Da ilgiornale.it

