Corea del Nord le lettere di fedeltà per l' anniversario del partito

Pyongyang, 8 ott. (askanews) - La Corea del Nord ha organizzato una carimonia allo stadio Kim Il Sung per celebrare l'80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori del Paese. Le squadre di staffetta consegnano "lettere di lealtà" al leader Kim Jong Un dopo aver corso lungo la pista dello stadio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea del Nord, le "lettere di fedeltà" per l'anniversario del partito

