Corea del Nord le lettere di fedeltà per l' anniversario del partito

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pyongyang, 8 ott. (askanews) - La Corea del Nord ha organizzato una carimonia allo stadio Kim Il Sung per celebrare l'80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori del Paese. Le squadre di staffetta consegnano "lettere di lealtà" al leader Kim Jong Un dopo aver corso lungo la pista dello stadio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

corea del nord le lettere di fedelt224 per l anniversario del partito

© Quotidiano.net - Corea del Nord, le "lettere di fedeltà" per l'anniversario del partito

In questa notizia si parla di: corea - nord

Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'

Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'

Festa a Pyongyang per i 77 anni dalla fondazione della Corea del Nord

corea nord lettere fedelt224Il premier cinese visiterà la Corea del Nord - Il premier cinese Li Qiang si recherà in Corea del Nord per partecipare alle celebrazioni per l'80esimo anniversario del Partito dei lavoratori al potere. Lo riporta msn.com

Corea del Nord contro le esercitazioni del Sud con gli Usa: Kim Jong-un promette espansione forza nucleare - Pyongyang ha a lungo denunciato le esercitazioni congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti come prove di invasione e le ha spesso utilizzate per giustificare le proprie esercitazioni militari e i test ... it.euronews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Corea Nord Lettere Fedelt224