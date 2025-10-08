core lancia video factory la business unit dedicata alla produzione di contenuti video e vodcast

Roma, 8 ottobre 2025 – Nel contesto corporate i video podcast rappresentano una nuova frontiera della comunicazione, uno strumento efficace che interpreta anche le tendenze del momento. In un panorama in cui la comunicazione aziendale evolve verso formati sempre più dinamici, Core ( corelations.it ) annuncia il lancio di “Core Video Factory”, la nuova business unit dedicata alla produzione di contenuti video e vodcast. Un'iniziativa pensata per rispondere alla crescente domanda di formati narrativi originali, capaci di coniugare storytelling e obiettivi strategici, rafforzando il posizionamento e l'identità delle imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

