Coppie commedia di e con Fabio Gravina al Teatro Prati

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amore è cieco ma il Codice Civile ci vede benissimo. Al Teatro Prati, dal 17 ottobre al 9 novembre, arriva "Coppie", tra gelosie, vizi e paradossi in chiave divertente, ma con qualche riflessione.Una commedia di Fabio Gravina, con Fabio Gravina Sara Religioso, Mario Lasorella.La commedia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

