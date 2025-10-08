Coppie commedia di e con Fabio Gravina al Teatro Prati
L'amore è cieco ma il Codice Civile ci vede benissimo. Al Teatro Prati, dal 17 ottobre al 9 novembre, arriva "Coppie", tra gelosie, vizi e paradossi in chiave divertente, ma con qualche riflessione.Una commedia di Fabio Gravina, con Fabio Gravina Sara Religioso, Mario Lasorella.La commedia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: coppie - commedia
Ritiro per coppie: la commedia romantica anni 2000 da riscoprire e divertirsi
?Questa sera e domani ore 21:00 in scena "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di n - facebook.com Vai su Facebook
Gravina: "Paratici? Nessuna interferenza della Figc, può essere contrattualizzato" - Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha fatto chiarezza sulla situazione di Fabio Paratici, accostato al Milan recentemente: il dirigente è infatti squalificato fino al 20 luglio per il caso ... Secondo corrieredellosport.it