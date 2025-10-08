Coppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca Alessandro Ponti aveva 39 anni Precipitato da una finestra Mistero sul bagaglio

Una scena raccapricciante per una coppia. Mentre passeggiava per le strade del quartiere Tor Bella Monaca di Roma ha trovato un cadavere sul marciapiede. Il ritrovamento è avvenuto il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Coppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca, Alessandro Ponti aveva 39 anni. «Precipitato da una finestra». Mistero sul bagaglio

In questa notizia si parla di: coppia - trova

Coppia trova il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca: mistero sulla morte di Alessandro. «Precipitato da un balcone»

La coppia si trova in zona Rocca Pianaccia, sono partiti a piedi dal parcheggio di Pratospilla ***** IN AGGIORNAMENTO **** - facebook.com Vai su Facebook

Coppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a Roma, Alessandro Ponti aveva 39 anni. «Precipitato da una finestra». Mistero sul bagaglio - Mentre passeggiava per le strade del quartiere Tor Bella Monaca di Roma ha trovato un cadavere ... Secondo msn.com

Cadavere trovato appeso a un guardrail bendato e con i piedi legati: choc a Trieste. La Procura: «Nessuna tortura». Ipotesi suicidio - Il cadavere appartiene a un uomo di età stimata tra i 40 e i 50 anni, indossa una maglietta nera, camicia e pantaloni color kaki. Si legge su leggo.it