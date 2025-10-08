Coppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca Alessandro Ponti aveva 39 anni Precipitato da una finestra Mistero sul bagaglio

Leggo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena raccapricciante per una coppia. Mentre passeggiava per le strade del quartiere Tor Bella Monaca di Roma ha trovato un cadavere sul marciapiede. Il ritrovamento è avvenuto il. 🔗 Leggi su Leggo.it

coppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a tor bella monaca alessandro ponti aveva 39 anni precipitato da una finestra mistero sul bagaglio

© Leggo.it - Coppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca, Alessandro Ponti aveva 39 anni. «Precipitato da una finestra». Mistero sul bagaglio

In questa notizia si parla di: coppia - trova

Coppia trova il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca: mistero sulla morte di Alessandro. «Precipitato da un balcone»

coppia trova cadavere piediCoppia trova un cadavere ai piedi di un palazzo a Roma, Alessandro Ponti aveva 39 anni. «Precipitato da una finestra». Mistero sul bagaglio - Mentre passeggiava per le strade del quartiere Tor Bella Monaca di Roma ha trovato un cadavere ... Secondo msn.com

Cadavere trovato appeso a un guardrail bendato e con i piedi legati: choc a Trieste. La Procura: «Nessuna tortura». Ipotesi suicidio - Il cadavere appartiene a un uomo di età stimata tra i 40 e i 50 anni, indossa una maglietta nera, camicia e pantaloni color kaki. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Coppia Trova Cadavere Piedi