Coppia trova il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca | mistero sulla morte di Alessandro Precipitato da un balcone

Leggo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena raccapricciante per una coppia. Mentre passeggiava per le strade del quartiere Tor Bella Monaca di Roma ha trovato un cadavere sul marciapiede. Il ritrovamento è avvenuto il. 🔗 Leggi su Leggo.it

coppia trova il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo a tor bella monaca mistero sulla morte di alessandro precipitato da un balcone

© Leggo.it - Coppia trova il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca: mistero sulla morte di Alessandro. «Precipitato da un balcone»

In questa notizia si parla di: coppia - trova

coppia trova cadavere 39enneCoppia trova il cadavere di un 39enne ai piedi di un palazzo a Tor Bella Monaca: mistero sulla morte di Alessandro. «Precipitato da un balcone» - Mentre passeggiava per le strade del quartiere Tor Bella Monaca di Roma ha trovato un cadavere sul marciapiede. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppia Trova Cadavere 39enne