Coppa Italia Us Città di Fasano batte il Gravina e passa il turno
FASANO - L’Us Città di Fasano regola con un secco 3-0 il Gravina al “Vito Curlo”, guadagnando l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. Parte bene l’incontro per i padroni di casa, con Lagzir che al 3’ premia il taglio del classe 2008 Impedovo, bravo a controllare, ma poi chiuso da un eccellente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
Telesveva. . COPPA ITALIA SERIE D | Fasano-Gravina 3-0, Ragno: "Gol Lagzir ha rotto equilibri, spiace per Molnar" #gravina #sport Su Youtube: https://youtu.be/cMKTiMrQWOU - facebook.com Vai su Facebook
?Inter, gli orari delle partite fino a gennaio: 13ª giornata | domenica 30 novembre 2025, ore 15:00 Pisa vs INTER Ottavi Coppa Italia | mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Venezia 14ª giornata | sabato 6 dicembre 2025, ore 18:00 INTER vs Com - X Vai su X