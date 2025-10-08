Coppa Italia Us Città di Fasano batte il Gravina e passa il turno

Brindisireport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - L’Us Città di Fasano regola con un secco 3-0 il Gravina al “Vito Curlo”, guadagnando l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. Parte bene l’incontro per i padroni di casa, con Lagzir che al 3’ premia il taglio del classe 2008 Impedovo, bravo a controllare, ma poi chiuso da un eccellente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

