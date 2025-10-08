Coppa Italia Serie D i risultati dei 32isimi di finale | Este pass ai rigori Luparense out

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Este continua la sua avventura in Coppa Italia, la Luparense esce a testa altissima dalla competizione. Sono questi i due verdetti per le padovane impegnate questo pomeriggio per i trentaduesimi di finale. Entrambe hanno bisogno dei rigori per conoscere il proprio destino, con gli uomini di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

coppa italia serie dCoppa Italia Serie D, Martina-Sarnese 3-1: quarta sconfitta di fila per i granata - Al Tursi i granata cedono sotto i colpi del Martina, lasciando definitivamente la manifestazione ... Si legge su msn.com

coppa italia serie dLa Pistoiese batte 3-1 il Tau Altopascio e vola ai sedicesimi di Coppa Italia - Altopascio (Lucca), 8 ottobre 2025 – La Pistoiese si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D, superando in rimonta 3- Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Serie D