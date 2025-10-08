Coppa Italia Eccellenza di calcio femminile La Maceratese in semifinale Doppia sfida con Mandolesi

La Maceratese calcio femminile conquista il pass per le semifinali di Coppa Marche Eccellenza. L’appuntamento è per domenica alle 14.30 allo stadio della Vittoria dove sarà di scena la Polisportiva Mandolesi, una settimana dopo si giocherà il match di ritorno a Porto San Giorgio. La Maceratese si è qualificata superando l’ostacolo Aurora Treia: le biancorosse avevano battuto le avversarie 4-0 in trasferta grazie alle reti di Bettei, Marangoni, Baldassarrini e Elia. Vittoria anche nel match di ritorno per 8-0 con i gol di Polenta, Stollavagli, Polverini, Fodali, tripletta di Baldassarrini e della classe 2010 Droghetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

