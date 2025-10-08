Coppa Italia Eccellenza di calcio femminile La Maceratese in semifinale Doppia sfida con Mandolesi
La Maceratese calcio femminile conquista il pass per le semifinali di Coppa Marche Eccellenza. L’appuntamento è per domenica alle 14.30 allo stadio della Vittoria dove sarà di scena la Polisportiva Mandolesi, una settimana dopo si giocherà il match di ritorno a Porto San Giorgio. La Maceratese si è qualificata superando l’ostacolo Aurora Treia: le biancorosse avevano battuto le avversarie 4-0 in trasferta grazie alle reti di Bettei, Marangoni, Baldassarrini e Elia. Vittoria anche nel match di ritorno per 8-0 con i gol di Polenta, Stollavagli, Polverini, Fodali, tripletta di Baldassarrini e della classe 2010 Droghetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coppa - italia
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
Telesveva. . +++DOMANI SI TORNA IN CAMPO: COPPA ITALIA SERIE D, ECCO FASANO-GRAVINA E MARTINA-SARNESE. PARLANO AGNELLI, CHIARADIA E LATERZA. FIDELIS PER LA RIPARTENZA DOPO IL KO, BARLETTA ED HERACLEA SI GODO - facebook.com Vai su Facebook
?Inter, gli orari delle partite fino a gennaio: 13ª giornata | domenica 30 novembre 2025, ore 15:00 Pisa vs INTER Ottavi Coppa Italia | mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Venezia 14ª giornata | sabato 6 dicembre 2025, ore 18:00 INTER vs Com - X Vai su X
Coppa Italia Eccellenza: oggi Atletico Racale-Città di Gallipoli - CALCIO – Riparte la Coppa Italia Eccellenza Puglia: oggi è in programma l’andata del secondo turno della competizione. Secondo trnews.it
Coppa Italia Eccellenza di calcio femminile. La Maceratese in semifinale . Doppia sfida con Mandolesi - La Maceratese calcio femminile conquista il pass per le semifinali di Coppa Marche Eccellenza. Si legge su sport.quotidiano.net