Coppa Emilia in cinque cercano la qualificazione
Le cinque ravennati superstiti al primo turno della Coppa Emilia di Prima Categoria, giocano questa sera il secondo che prevede ben due derby. Al ’Guerrini’ di Savarna si affrontano i locali e il Centro Erika Lavezzola mentre la sfida tutta adriatica del ’Vaienti’ vede affrontarsi Fosso Ghiaia e Savio. Nel primo turno il Centro Erika aveva vinto 2-0 contro il Frugesport mentre il Savarna mentre il Savarna aveva avuto ragione di misura (2-1) della Stella Rossa Casal Borsetti. Vittoria per 4-3 per il Fosso Ghiaia (nella foto Natan Sanchez) a Forlì contro il Carpena mentre il Savio era passato 1-0 in casa contro il Vecchiazzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: coppa - emilia
