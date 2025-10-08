Coppa Cobram a Roma parla l' organizzatore dell' evento saltato | Imprevisti non immaginabili fatto di tutto per ripeterlo

Domenica 12 ottobre il II Municipio ha organizzato una giornata dedicata ai fan di Paolo Villaggio e del suo Fantozzi. Una “rivincita” per tutti coloro che il 28 settembre avrebbero voluto prendere parte alla rievocazione della Coppa Cobram a Forte Antenne, ma si sono visti annullare tutto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

coppa cobram roma parlaCoppa Cobram a Roma, il finale è fantozziano: Calboni, Filini e la «bomba» ma il remake è un fiasco. L'organizzatore: «Vi rimborso» - Niente permessi per il percorso della rievocazione della gara a Monte Antenne, ma il promotore invia una mail in piena notte e la leggono in pochi: domenica mattina tutti al via. Riporta roma.corriere.it

La Coppa Cobram finisce alla Fantozzi. L'organizzatore raccoglie quasi 4mila euro e poi disdice - Il raduno organizzato da Riccardo, un toscano appassionato di cinema e in particolare di commedie, salta all'ultimo minuto con una mail mandata di notte: "C'è Roma- Come scrive romatoday.it

