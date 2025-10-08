Coopservice cerca Guardie giurate per Modena un recruiting day in presenza
L'Istituto di Vigilanza Coopservice vuole rafforzare il proprio organico e organizza un Recruiting Day specifico e in presenza per la sede di Modena. La giornata di selezione, focalizzata su Modena e provincia, si terrà venerdì 17 ottobre, con inizio alle ore 9.30, nella sede della centrale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
40 POSTI DI GUARDIA GIURATA IN AEROPORTO https://www.sassarinotizie.com/2025/09/22/lavoro-coopservice-cerca-40-guardie-giurate-per-laeroporto-costa-smeralda-di-olbia/ - facebook.com Vai su Facebook
Coopservice assume 40 guardie giurate, lavoro presso l’aeroporto di Olbia in Sardegna - Coopservice assume 40 guardie particolari giurate da impiegare nell’aeroporto di Olbia. Si legge su ticonsiglio.com
La Coopservice cerca 40 guardie giurate per l'aeroporto di Olbia - L'Istituto di Vigilanza Coopservice è alla ricerca di 40 guardie particolari giurate da impiegare all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Segnala msn.com