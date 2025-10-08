Coopservice cerca Guardie giurate per Modena un recruiting day in presenza
L'Istituto di Vigilanza Coopservice vuole rafforzare il proprio organico e organizza un Recruiting Day specifico e in presenza per la sede di Modena. La giornata di selezione, focalizzata su Modena e provincia, si terrà venerdì 17 ottobre, con inizio alle ore 9.30, nella sede della centrale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Coopservice cerca Guardie giurate per Modena, un recruiting day in presenza
