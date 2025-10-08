Firenze, 8 ottobre 2025 - " Coop sta dalla parte della raccolta di firme per questa legge di iniziativa popolare" per l'istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia, anche nelle scuole, che include "un intervento non più procrastinabile rivolto alle giovani generazioni". Lo ha affermato Maura Latini, presidente di Coop Italia, in occasione dell'avvio della raccolta firme di Coop oggi a Firenze. "Diffondere una cultura contro la violenza di genere e agire in forma preventiva è fondamentale, gli episodi di cronaca ci mettono di fronte a situazioni di disagio sempre più frequenti di fronte alle quali non si può rimanere inerti", ha detto Latini, assicurando "un sostegno forte che vedrà tutte le Coop italiane impegnate con i propri soci, con la raccolta di firme, ma anche con la discussione, con il confronto nei territori perché per risolvere i problemi della violenza, che non è solo quella di genere, ma anche il cyberbullismo e tutte le difficoltà che si hanno nella scuola come anche nel mondo del lavoro, serve maggiore consapevolezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coop Italia: "Avere psicologi a scuola è un bene per i giovani"