Busto Arsizio (Varese), 8 ottobre 2025 – Lavoratrici e lavoratori di Coop Lombardia in presidio ieri mattina davanti al punto vendita di Busto Arsizio situato in viale Repubblica: la mobilitazione decisa in seguito alla sua cessione ad Eurospin. I sindacati Filcams Cgil Lombardia, Fisascat Cisl Lombardia e Uiltucs Lombardia hanno diffuso un comunicato nel quale hanno spiegato:”La notizia della cessione del punto vendita da parte di Coop Lombardia ad Eurospin, confermata ufficialmente lo scorso 10 settembre e prevista entro il 15 ottobre, ha generato sconcerto e forte preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coop cede il supermercato di Busto a Eurospin, lavoratori in presidio: “Vogliamo certezze”