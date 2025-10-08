Coop cede il supermercato di Busto a Eurospin lavoratori in presidio | Vogliamo certezze
Busto Arsizio (Varese), 8 ottobre 2025 – Lavoratrici e lavoratori di Coop Lombardia in presidio ieri mattina davanti al punto vendita di Busto Arsizio situato in viale Repubblica: la mobilitazione decisa in seguito alla sua cessione ad Eurospin. I sindacati Filcams Cgil Lombardia, Fisascat Cisl Lombardia e Uiltucs Lombardia hanno diffuso un comunicato nel quale hanno spiegato:”La notizia della cessione del punto vendita da parte di Coop Lombardia ad Eurospin, confermata ufficialmente lo scorso 10 settembre e prevista entro il 15 ottobre, ha generato sconcerto e forte preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: coop - cede
Liratv. . Salernitana, la cooperativa del gol Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #salernitana #campionato #girone #granata #mandato #bersaglio #giocatori #capocannoniere #ferraris #difensori #casaran - facebook.com Vai su Facebook
PORO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - ? - X Vai su X
Coop Lombardia di Busto Arsizio cede il supermercato a Eurospin: focus sul rilancio e sulla sostenibilità - La Cooperativa concentra investimenti sul punto vendita Duca d’Aosta e prepara un piano di ammodernamento della rete: garantiti i posti di lavoro e annunciato un nuovo “supermercato civico” a Bollate ... Segnala varesenews.it
Coop cede il punto vendita di Busto Arsizio a Eurospin: protesta dei lavoratori - Le rappresentanze sindacali parlano di una decisione "eticamente inaccettabile", denunciando l’assenza di proposte alternative o percorsi di ricollocazione per i dipendenti coinvolti (foto dalla pagin ... Si legge su laprovinciadivarese.it