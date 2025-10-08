Coop Alleanza 3.0 propone una colletta alimentare per aiutare le ospiti nelle case rifugio di Sos donna

Ravennatoday.it | 8 ott 2025

L’associazione Sos donna, centro antiviolenza di Faenza, sarà presente al supermercato Coop “I Cappuccini” di Faenza sabato dalle 9 alle 19 per una raccolta alimentare in supporto alle donne che subiscono violenza, ospiti nelle case rifugio o accolte dall’Associazione. Le volontarie del centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

