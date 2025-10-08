Convegno sul ruolo cruciale dei concerti di musica popolare contemporanea nel 2024
ROMA – Si è tenuto nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura “La Canzone Popolare Live. Dati e Prospettive”, la seconda edizione del convegno promosso da AssoConcerti, associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo, con il patrocinio del Ministero della Cultura. L’iniziativa ha acceso i riflettori sul ruolo cruciale dei concerti di musica popolare contemporanea nel 2024 nel nostro Paese, analizzandone l’impatto e le prospettive sia sul piano culturale e sociale, sia su quello economico: un anno di consolidamento e maturità per la musica dal vivo, che si conferma una delle industrie culturali più strategiche, attraverso una filiera articolata e complessa che unisce produzione, organizzazione e gestione di eventi, con attività spesso trasversali a vari settori economici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
