Controlli in zona movida diversi esercizi commerciali nei guai | pioggia di multe e sequestri

I titolari di cinque attività commerciali sono stati sanzionati a Napoli per non aver correttamente separato i rifiuti e per l'errata esposizione dei bidoncini assegnati. I controlli degli agenti dell'unità operativa Avvocata della Polizia Locale e degli ispettori di Asia hanno riguardato via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - zona

Controlli a tappeto in zona mercato: sequestrati 150 chili di alimenti

Notte di controlli nella zona universitaria: 20enne beccato col coltello

Controlli nella movida di Napoli: 11 denunce nella zona universitaria

Pontedera, controlli serrati in zona stazione e al luna park: denunciato giovane sorpreso con hashish https://ift.tt/AKVrd4X https://ift.tt/LyctCqb - X Vai su X

LA ZONA ROSSA SI ALLARGA, 4 CHILOMETRI DI AREA SOTTO CONTROLLO Zona rossa prorogata e perimetro esteso. La stretta contro degrado, spaccio e delinquenza si fa più dura. Strade sorvegliate giorno e notte e controlli intensificati fino al 31 genn - facebook.com Vai su Facebook

Controlli intensificati su “Movida” e sicurezza stradale - Continua l'azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli, con interventi mirati al contrasto dei fenomeni di degrado urbano ... napolivillage.com scrive

Palermo, controlli a tappeto alla Vucciria e in centro: 110 identificati - Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno pattugliato le aree della movida e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio ... Come scrive msn.com