Contro l' overtourism arrivano i tornelli in montagna

AGI - Dai tornelli agli slot passando per il 'numero ideale' sulle piste da sci. È la montagna, con tutta la sua filiera, che cambia. Negli ultimi anni si è registrato un forte boom sia d'inverno che soprattutto d'estate tra rifugi trasformati in 'hotel di lusso' d'alta montagna, sentieri affollati e piste da sci sempre di più prese d'assalto. Quest'estate sul Seceda in Val Gardena in Alto Adige, a seguito del crescente flusso di visitatori, i proprietari dei terreni hanno istituito i tornelli a pagamento (5 euro a persona) per contrastare il turismo del selfie. Il contingentamento dei visitatori giornalieri esiste già da anni per visitare il suggestivo e romantico lago di Braies, iconica location della fiction 'Un passo dal cielo'. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Contro l'overtourism arrivano i tornelli in montagna

“Quando sono stanchi chiamano l’elicottero per venire a prenderli, arrivano al rifugio e chiedono prosciutto e melone”: la rabbia del Cai contro l’overtourism in montagna

Madonna di Campiglio fa da apripista al numero chiuso per le vacanze in montagna. Una misura volta a limitare il fenomeno dell'overtourism Emanuela Ronzitti GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Dopo i tornelli, sul Seceda in val Gardena arrivano gli slot - Dal 2026 prenotazione delle "finestre" d'accesso come nei musei. Scrive rainews.it

“Agire contro l’overtourism“. Ilaria Vietina propone una strada - Lucca e l’overtourism: ecco il fallimento delle politiche della destra lucchese: se ne dice convinta la lista di opposizione Lucca è un grande noi che in consiglio è rappresentata da Ilaria Vietina e ... Scrive lanazione.it