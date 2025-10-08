Contributo dalle grandi ricchezze Landini rispolvera la patrimoniale e prepara la piazza
Tra la minaccia di nuovi scioperi e il pressing per tassare i ricchi, Maurizio Landini torna alla carica contro il governo. Il segretario della Cgil venerdì si recherà a Palazzo Chigi per un vertice sulla manovra e in conferenza stampa ha anticipato le sue richieste, partendo da un grande classico: un contributo di solidarietà dalle "grandi ricchezze", ovvero i contribuenti sopra i due milioni di euro. La richiesta del sindacalista è un'aliquota all'1,3 per cento: "Si tratta di 500 mila contribuenti. Il gettito sarebbe di 26 miliardi l'anno". Come anticipato, Landini è pronto a insistere con le mobilitazioni: "Andremo all'incontro di venerdì a palazzo Chigi sulla manovra per avanzare le nostre richieste e, se non saremo ascoltati, valuteremo insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali cosa è necessario mettere in campo per portare a casa risultati e per cambiare le politiche economiche e sociali che in realtà stanno aumentando le disuguaglianze e stanno portando il nostro Paese a sbattere". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Landini ha ragione, la ricchezza in Italia si è concentrata nelle mani di pochi - Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, in un video sui social evidenzia che l’Italia non manca di risorse, ma soffre per la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. Da fanpage.it