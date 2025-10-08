contributo dalle grandi ricchezze landini rispolvera la patrimoniale e prepara la piazza

Tra la minaccia di nuovi scioperi e il pressing per tassare i ricchi, Maurizio Landini torna alla carica contro il governo. Il segretario della Cgil venerdì si recherà a Palazzo Chigi per un vertice sulla manovra e in conferenza stampa ha anticipato le sue richieste, partendo da un grande classico: un contributo di solidarietà dalle "grandi ricchezze", ovvero i contribuenti sopra i due milioni di euro. La richiesta del sindacalista è un'aliquota all'1,3 per cento: "Si tratta di 500 mila contribuenti. Il gettito sarebbe di 26 miliardi l'anno". Come anticipato, Landini è pronto a insistere con le mobilitazioni: "Andremo all'incontro di venerdì a palazzo Chigi sulla manovra per avanzare le nostre richieste e, se non saremo ascoltati, valuteremo insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali cosa è necessario mettere in campo per portare a casa risultati e per cambiare le politiche economiche e sociali che in realtà stanno aumentando le disuguaglianze e stanno portando il nostro Paese a sbattere". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

