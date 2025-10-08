Contratto dell' energia stipulato all' insaputa di una cliente | venditore sotto processo per sostituzione di persona
La Procura di Perugia ha citato direttamente a giudizio un ternano di 52 anni, residente a Bastia Umbra, con la contestazione del reato di sostituzione di persona.L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è accusato di avere in qualità di legale rappresentante di una società che si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contratto luce e gas cambiato (in peggio) a sua insaputa, napoletana scopre la truffa dai solleciti di pagamento - Le cambiano il contratto Luce e Gas a sua insaputa, con una tariffa peggiore della precedente: la cliente lo scopre quando le arriva la lettera di sollecito di pagamento del nuovo gestore. Come scrive fanpage.it
“Contratto luce attivato a mia insaputa in altra città, ora sono al buio a casa mia” truffata 70enne a Napoli - Una 70enne napoletana, intestataria di un contratto di energia con una nota compagnia elettrica, a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli, si vede attivata improvvisamente e a sua insaputa un'altra ... Segnala fanpage.it