Continuità didattica sostegno 45.000 i supplenti confermati per l’as 2025 26 DATI DEFINITIVI
Nell'incontro di ieri tra Amministrazione e sindacati il Ministero ha presentato i dati relativi all'avvio dell'anno scolastico 202526. Una delle novità è stata la riconferma, con priorità, dei supplenti su posto sostegno già occupato fino al 30 giugno o 31 agosto nell'a.s. 202425. L'articolo Continuità didattica sostegno, 45.000 i supplenti confermati per l’a.s. 202526. DATI DEFINITIVI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
