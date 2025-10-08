Continassa Juve | ultimo giorno di allenamento della settimana per i bianconeri di Tudor Ecco quando riprenderanno a lavorare

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Bianconeri in campo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre allo Juventus Training Center. La squadra, senza i giocatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali, si è nuovamente ritrovata alla Continassa agli ordini di mister Igor Tudor per l’ultima seduta della settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

