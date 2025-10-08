Continassa Juve | ultimo giorno di allenamento della settimana per i bianconeri di Tudor Ecco quando riprenderanno a lavorare

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Bianconeri in campo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre allo Juventus Training Center. La squadra, senza i giocatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali, si è nuovamente ritrovata alla Continassa agli ordini di mister Igor Tudor per l'ultima seduta della settimana.

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Ritiro Juve, clamoroso dalla Continassa: il club voleva anticipare il rientro dalle vacanze post Mondiale, secco no della squadra. Il retroscena

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

Juventus, mini-sosta anche alla Continassa: Tudor concede 4 giorni liberi alla squadra - Dopo l’ultimo impegno di campionato e gli allenamenti di questa prima parte di settimana,. tuttomercatoweb.com scrive

Juve al lavoro in mattinata senza i nazionali - La Juventus, in mattinata, si è allenata alla Continassa, ma il gruppo di Tudor era ristretto perché mancavano i 13 nazionali. Scrive tuttojuve.com