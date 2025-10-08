Contestazioni a Siena per la ministra Bernini che replica postando gli insulti ricevuti

Siena, 8 ottobre 2025 – Da una parte “i loro insulti”. Dall’altra “i nostri fatti”. La ministra Bernini, dopo le offese che le sono arrivate ieri a Siena da parte di una ventina di studenti pro Palestina che hanno contestato la sua presenza, ha deciso di replicare anche con un video diffuso sui suoi canali social. “Sionista di mer** e fascista, ti massacriamo di botte”. Prof seguito e minacciato dai suoi ex studenti Si sentono gli improperi ricevuti, che la ministra contrappone a quel che invece lei ha fatto. Era infatti, ricordiamolo, arrivata nella città del Palio per salutare otto dei 39 studenti palestinesi arrivati in Italia attraverso il primo corridoio universitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contestazioni a Siena per la ministra Bernini, che replica postando gli insulti ricevuti

In questa notizia si parla di: contestazioni - siena

Contestazioni e fischi contro la ministra Bernini all’università di Siena per gli studenti di Gaza

Contestazioni e fischi contro la ministra Bernini all’università di Siena per gli studenti di Gaza

Fanpage.it. . Dopo un anno di attesa, sono arrivati in Italia i sei studenti palestinesi evacuati da Gaza per frequentare l’Università di Siena, dove nel 2024 avevano ottenuto borse di studio. Il loro percorso è stato lungo: da Gaza alla Cisgiordania, poi in Giordani - facebook.com Vai su Facebook

Siena, Ministro Bernini contestata dai Pro Pal - Ministra Bernini su contestazione ‘E’ folclore” – “Per quanto mi riguarda è folclore, io ho un grande rispetto per la libertà di manifestazione e di espressione del pensiero e l’ho sempre garantita e ... Segnala radiosienatv.it

Contestazioni e fischi contro la ministra Bernini all'università di Siena per gli studenti di Gaza - Alcuni studenti hanno contestato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine di un'iniziativa di accoglienza di studenti palestinesi. Scrive msn.com