Conte tenta il rilancio dopo il flop Regionali | Emergenza sociale in Italia ecco le proposte M5S – Il video

Estensione della no tax area, aumento dell’assegno unico, investimenti in sanità e transizione 4.0 per le imprese. In diretta su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un appello a maggioranza e opposizione per convergere su alcune misure da inserire in legge di bilancio. Reduce dalla sconfitta elettorale in Calabria, l’ex premier ha parlato di «quattro pilastri» per combattere quella che ha definito «emergenza economica e sociale». Una «terapia d’urto», secondo Conte, necessaria per rispondere alla crisi in corso. «Nonostante ciò che dice Giorgia Meloni, gli stipendi non solo sono al -9% dal 2021 ma anche erosi dal fiscal drag», e cioè l’effetto per cui l’aumento degli stipendi è annullato da inflazione e aliquote maggiori. 🔗 Leggi su Open.online