Conte | Da Governo assistenzialismo per poteri forti indifferenza per famiglie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Parlano tanto di merito, ma la storia è sempre la stessa: assistenzialismo di governo per i poteri forti, indifferenza totale per misure per famiglie e imprese", lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

