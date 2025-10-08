La saracinesca del kebab "New Dalhy", a due passi dalla stazione ferroviaria di Pesaro, da ieri è abbassata. Non per ferie, ma per ordine del Questore. Proprio lì, nella notte tra il 19 e il 20 settembre, un passante aveva filmato con lo smartphone una scena diventata virale: un giovane con cappellino in testa, seduto ai tavolini del locale, che preparava e fumava crack con disarmante tranquillità, salutando un coetaneo di passaggio. Il video, consegnato alla polizia, aveva sollevato un’ondata di indignazione e paura in città. Il provvedimento di chiusura di quindici giorni è stato eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consumo di droga davanti al locale. Chiuso kebab vicino alla stazione