Consumo consapevole e codice della strada dalla Regione arrivano le wine bag per i ristoranti

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana il vino è parte della vita quotidiana. Racconta una terra, le persone che la coltivano e le tavole che la condividono. Da questa consapevolezza nasce “Ogni goccia racconta”, il nuovo progetto della Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Confcommercio e Confesercenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Toscana sostiene vino e sicurezza con portabottiglie anti-spreco - Valorizzazione della filiera vitivinicola, consumo responsabile e rispetto del Codice della Strada: parte l’iniziativa degli Assessorati all’Agricoltura e al Turismo per i ristoranti della rete Vetrin ... Si legge su expartibus.it

Nuovo codice della strada. La paura delle sanzioni fa calare il consumo di vino - A due mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, con l’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato d’ebbrezza, i clienti dei locali continuano a tagliare drasticamente i drink. Riporta ilrestodelcarlino.it

