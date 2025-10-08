Consorzi Cobat Priori | primo bilancio sostenibilità integrato

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (askanews) - "Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità integrato non è solo un esercizio di trasparenza, ma il punto di partenza di un percorso condiviso". Lo afferma Michele Priori, Direttore Generale di Consorzi Cobat, in occasione della presentazione che presso la Sala della Stampa Estera di Palazzo Grazioli, dei Bilanci di Sostenibilità 2024. L'evento ha offerto per la prima volta una lettura integrata delle tre filiere Cobat: RIPA (pile e accumulatori), RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e TYRE (pneumatici fuori uso). "Per la prima volta Consorzi Cobat racconta la propria identità e la propria visione all'interno di una narrazione unica e integrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

consorzi cobat priori primo bilancio sostenibilit224 integrato

© Quotidiano.net - Consorzi Cobat, Priori: primo bilancio sostenibilità integrato

In questa notizia si parla di: consorzi - cobat

consorzi cobat priori primoConsorzi Cobat, Priori: primo bilancio sostenibilità integrato - "Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità integrato non è solo un esercizio di trasparenza, ma il punto di partenza di un percorso condiviso". Segnala libero.it

Consorzi Cobat: 154 mila t. di prodotti a fine vita avviati a riciclo - (askanews) – L’Italia è tra i Paesi leader in Europa per il recupero e il riciclo dei rifiuti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consorzi Cobat Priori Primo