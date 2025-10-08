Consiglio i tecnici spingono il filobus Bocciata la richiesta di ritiro dell’opposizione

LECCE – La discussione sul progetto di potenziamento della rete del filobus di Lecce e del sistema della mobilità rapida di massa è tornato all’attenzione dell’assise comunale. Nessun ritiro della delibera sul tema del filobus e delle nuove frontiere della mobilità sostenibile come richiesto, con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: consiglio - tecnici

Telesveva. . “Non sanno cosa votano”: ironia dei tecnici dopo il voto del consiglio di Andria su tavole digitalizzate e piano paesaggistico #puglia #bat #andria #consiglio #urbanistica #pianopaesaggistico #politica - facebook.com Vai su Facebook

Filobus, per i tecnici è più conveniente dei bus elettrici, poi lo scontro. Rotundo: “Ci volete imbrogliare” - Il presidente di Sgm, Damiano D’Autilia, ha illustrato gli obiettivi del piano: ... Secondo corrieresalentino.it

Filobus e ampliamento, il centrodestra si ricompatta: «Ma niente pali in centro». Poli al centrosinistra: «Avete preso in giro 7mila persone». Il progetto - Quadratura del cerchio, un ordine del giorno che frena su “pali e fili in centro” e maggioranza ricompattata a Palazzo Carafa a Lecce. Scrive msn.com