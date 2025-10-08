Consiglio i tecnici spingono il filobus Bocciata la richiesta di ritiro dell’opposizione

LECCE – La discussione sul progetto di potenziamento della rete del filobus di Lecce e del sistema della mobilità rapida di massa è tornato all'attenzione dell'assise comunale. Nessun ritiro della delibera sul tema del filobus e delle nuove frontiere della mobilità sostenibile come richiesto, con.

