Consiglio comunale la settima commissione non riesce a riunirsi | Troppe assenze

E' la commissione più “esigua”, con appena cinque componenti, e non riesce nemmeno a riunirsi per le troppe assenze. E dire che la Settima commissione del Consiglio comunale ha pure competenze di peso come il Personale, gli affari legali, l’organizzazione degli uffici e l’informatizzazione. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

Convocazione del Consiglio Comunale in data giovedì 9 ottobre 2025 – ore 18:00 nel palazzo comunale per trattare il seguente ordine del giorno: 1 Verbali seduta precedente del 25/08/2025 – Lettura ed approvazione. 2 Decima variazione di competenza - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, il Consiglio comunale approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - X Vai su X

(Ri)definite le commissioni consiliari: ecco i componenti e le materie di competenza - Il Consiglio comunale ha provveduto alla costituzione delle cinque Commissioni consiliari permanenti, definendone la composizione e le rispettive competenze in relazione ai diversi ambiti di attività ... Si legge su lasicilia.it

Siracusa, ecco la composizione delle nuove commissioni consiliari - Scopri la nuova composizione delle commissioni consiliari a Siracusa dopo l'azzeramento voluto dal presidente Alessandro Di Mauro. Riporta siracusanews.it