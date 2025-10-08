Conservatorio Mascagni Emanuele Rossi riconfermato presidente | Un segno di fiducia che onorerò con impegno

Livornotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Emanuele Rossi è stato riconfermato presidente del conservatorio Pietro Mascagni per il triennio 20252028. Il decreto è stato firmato dal ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. La riconferma si colloca nel segno della continuità, dopo il rinnovo del mandato del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conservatorio - mascagni

Tramonti d'autore, domenica 31 agosto il Quartetto d’archi del Conservatorio alla Terrazza Mascagni

"Suoni della memoria", giovedì 11 settembre il concerto in ricordo delle vittime dell'alluvione al Conservatorio Mascagni

Conservatorio Mascagni, venerdì 19 settembre concerto in memoria di Lucia Stanescu e Pieralba Soroga

conservatorio mascagni emanuele rossiLivorno, il prof Emanuele Rossi riconfermato presidente del Mascagni - LIVORNO Emanuele Rossi riconfermato presidente del conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno per il triennio 2025- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conservatorio Mascagni Emanuele Rossi