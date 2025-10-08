Conservatorio Mascagni Emanuele Rossi riconfermato presidente | Un segno di fiducia che onorerò con impegno
Il professor Emanuele Rossi è stato riconfermato presidente del conservatorio Pietro Mascagni per il triennio 20252028. Il decreto è stato firmato dal ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. La riconferma si colloca nel segno della continuità, dopo il rinnovo del mandato del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: conservatorio - mascagni
Tramonti d'autore, domenica 31 agosto il Quartetto d’archi del Conservatorio alla Terrazza Mascagni
"Suoni della memoria", giovedì 11 settembre il concerto in ricordo delle vittime dell'alluvione al Conservatorio Mascagni
Conservatorio Mascagni, venerdì 19 settembre concerto in memoria di Lucia Stanescu e Pieralba Soroga
Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno si presenta oggi con un’immagine rinnovata: un segno grafico che mette in dialogo tradizione e innovazione, radici e futuro, musica e mare. Non si tratta solo di un logo, ma di un linguaggio che ci - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, il prof Emanuele Rossi riconfermato presidente del Mascagni - LIVORNO Emanuele Rossi riconfermato presidente del conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno per il triennio 2025- Secondo msn.com